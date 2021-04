Ostatnie chwile na złożenie wniosku o "500+"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

39 tysięcy szczecińskich rodzin złożyło dotychczas wnioski o wypłatę środków z programu "Rodzina 500+". To oznacza, że dwa tysiące uprawnionych może stracić ciągłość wypłat.

Aby tego uniknąć, wniosek powinien wpłynąć do Szczecińskiego Centrum Świadczeń najpóźniej do 30 kwietnia - mówi rzecznik prasowy centrum Maciej Homis.



- Osoby, które nie dopełnią tej formalności, mogą spotkać się z taką sytuacją, że np. w czerwcu nie otrzymają swoich środków. To oczywiście nie znaczy, że stracą te pieniądze, muszą tylko wtedy ponownie zgłosić wniosek o przyznanie świadczenia i otrzymają wtedy tę zaległą wypłatę z wyrównaniem. Jednak może to być pewna niedogodność, kiedy przez miesiąc czy dwa ta wypłata będzie po prostu wstrzymana - tłumaczy Homis.



Wnioski można składać drogą elektroniczną i w formie papierowej. Obecnie w Szczecinie z programu "Rodzina 500+" korzysta 41 tysięcy rodzin, do których trafia miesięcznie ponad 31 milionów złotych.