Świnoujście porządkuje krajobraz

Pierwsze trzysta reklam i szyldów, które nie spełniały standardów uchwały krajobrazowej, zniknęło w ostatnich miesiącach z przestrzeni miasta.

Od lipca 2020 roku w Świnoujściu obowiązuje uchwała krajobrazowa, która określiła zasady i warunki lokalizacji tablic oraz urządzeń reklamowych na terenie miasta.



Kolejne zawiadomienia w tej sprawie będą trafiać do właścicieli reklam do 30 czerwca. Ich właściciele mają czas do lipca tego roku by wygląd i miejsce usytuowania reklam dostosować do zapisów uchwały.