Kolejny nielegalny salon hazardowy zlikwidowany

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zlikwidowali nielegalny punkt gier hazardowych w Gryficach.

Znajdował się on w jednym z lokali w centrum miasta. Ujawniono w nim sześć automatów wykorzystywanych do nielegalnych gier.



Lokal dostępny był tylko dla znanych klientów, więc funkcjonariusze musieli zastosować wejście siłowe - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Przesłuchano obsługę nielegalnego salonu i zatrzymano niewielką kwotę pieniędzy - 360 zł. To pokazuje, że takie nielegalne punkty hazardowe są nastawione raczej na maksymalizację zysku niż na wypłaty wygranych dla uczestników - mówi Brzoza.



W ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem przed sądem zakończono 69 spraw związanych z nielegalnym hazardem. Skazano w nich 75 osób.