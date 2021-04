Kołobrzeski Punkt Szczepień Powszechnych ruszy na początku maja

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze Kołobrzegu podały datę otwarcia miejscowego Punktu Szczepień Powszechnych. Szczepionki dotrą do Kołobrzegu tuż po majówce.

Chociaż kołobrzeski Punkt Szczepień Powszechnych w hali Łuczniczka gotowy jest od 19 kwietnia, to wciąż pozostaje on pusty. Ma się to zmienić 5 maja, gdy zostaną tu zaszczepieni pierwsi pacjenci. W środę władze miasta poinformowały, że dzień wcześniej do Kołobrzegu dotrze 600 szczepionek firm Moderna i AstraZeneca.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że już teraz można zapisać się na termin szczepienia na które nie obowiązuje rejonizacja.



- Pod numerem infolinii telefonicznej 989 można rejestrować się na szczepienia w kołobrzeskim Punkcie Szczepień Powszechnych. Można też dokonywać rejestracji za pośrednictwem internetowego konta pacjenta - mówi Mieczkowska.



Według założeń, punkt ma funkcjonować od godziny do 9 do 16.30 i tygodniowo szczepić do 3000 osób. Na miejscu zostanie udostępniony darmowy parking dla wszystkich osób zapisanych na szczepienie.