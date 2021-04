Dzień flagi w Świnoujściu. Pobijemy rekord?

Zajmowała boisko do koszykówki, teraz - przez Greków - będzie jeszcze większa, a dokładnie... największa na świecie. Dodatkowo, zawiśnie na najwyższej, na Bałtyku latarni morskiej.

Mowa o narodowej fladze i o tradycyjnym świętowaniu dnia flagi w Świnoujściu. Tym razem uroczystość będzie połączona z biciem rekordu. To wszystko już w niedzielę będzie można śledzić nie wychodząc z domu.Biało-czerwona flaga załopocze już po raz ósmy. Operacja wciągania flagi nie jest prostym zadaniem. Waży ponad 100 kilogramów, a latarnia ma aż 68 metrów wysokości i na szczycie wieje silny wiatr. Wszystko rozpocznie się 2 maja tuż przed południem. Flagę będzie można zobaczyć z dołu latarni, ale też m.in. z plaży, portu jachtowego czy z nabrzeża Władysława IV.Do tej pory mierzyła 400 metrów kwadratowych, ale z powodu Greków będzie większa - mówi Piotr Piwowarczyk, prezesa Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, która wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Latarń jest organizatorem wydarzenia.- Kilku Greków do nas zadzwoniło i próbowało nam udowodnić, że ta grecka, która jest na jednej z greckich wysp jest większa. Wzięliśmy to bardzo do siebie i w tym roku poprosiliśmy o certyfikowanie tego rekordu. Przyjeżdża więc oficjalne biuro rekordów, które nam wystawi ten certyfikat. Sympatycznym Grekom, przesz ambasadę, wtedy wyślemy go, udowadniając, że największa i chyba najpiękniejsza - dla nas Polaków - jest na pewno ta biało-czerwona w Świnoujściu. Ma 630 metrów kwadratowych - zapewnia Piwowarczyk.Biało-czerwonego giganta będzie można zobaczyć na stronie najwieksza-flaga.pl W całą operację zaangażowani są również latarnicy, harcerze i świnoujskie krawcowe, które ją uszyły oraz wolontariusze ze Klubu Wysokogórskiego „Watra”.