Pieniądze te pozwolą na remont jednej z bardziej zaniedbanych dróg gminnych - przyznaje burmistrz Maszewa, Paweł Piesio. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad pół miliona złotych trafi do Maszewa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Pieniądze te pozwolą na remont jednej z bardziej zaniedbanych dróg gminnych - przyznaje burmistrz Maszewa, Paweł Piesio.



- Chcielibyśmy zrealizować przebudowę drogi w miejscowości Mieszkowo; cała droga od drogi wojewódzkiej do tej miejscowości ma ok. 1,5 kilometra. W pierwszej kolejności wystąpiliśmy o wykonanie odcinka przez całą miejscowość. Jest ona stosunkowo blisko od Maszewa, mieszkańcy muszą mieć dostęp - podkreślił.



Całkowity koszt przebudowy drogi w miejscowości Mieszkowo, to kwota ponad miliona złotych. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku.