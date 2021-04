Dofinansowanie umożliwi wykonanie 20 procedur. W poprzednim roku do programu zakwalifikowano cztery pary. Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

50 tysięcy złotych na realizację programu in-vitro otrzyma Gmina Kołobrzeg. Pieniądze przekaże Urząd Marszałkowski.

To trzecia gmina w regionie, która skorzysta z takiego wsparcia. Pieniądze trafiły już do Szczecina i Nowogardu.



Kołobrzeg realizuje program in-vitro na lata 2019-2023. Wsparcie otrzyma już po raz drugi.



Przyznana kwota pozwoli na zrefundowanie każdej parze zakwalifikowanej do programu in vitro jednokrotnej procedury medycznej do kwoty 5 tys. zł.



W 2021 roku kołobrzeski samorząd miejski przeznaczył na ten cel w sumie 100 tys. zł, z czego połowę tej kwoty stanowi właśnie dotacja Urzędu Marszałkowskiego.



Dofinansowanie umożliwi wykonanie 20 procedur. W poprzednim roku do programu zakwalifikowano cztery pary.