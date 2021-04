IMGW: czeka nas najchłodniejsza "majówka" na przestrzeni ostatnich lat [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W całym regionie w piątek pojawią się opady deszczu. Maksymalne wskazania termometrów wyniosą 9-11 stopni w skali Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że tegoroczna "majówka" w całej Polsce będzie chłodna i deszczowa.



Najmniejszej sumy opadów należy się spodziewać w sobotę na północy kraju. Najwięcej deszczu spadnie natomiast w niedzielę. W tym dniu na południu i wschodzie prognozowane są nawet burze. Pochmurny i mokry będzie także poniedziałek, choć w tym dniu opady deszczu będą występować przelotnie, a na południu możliwe są przejaśnienia.



Synoptyk IMGW Kamil Walczak mówi, że będzie to najchłodniejsza "majówka" na przestrzeni ostatnich lat. Prognozuje, że w ciągu dnia temperatura będzie wynosić od 10 do 14 stopni Celsjusza. Dodaje, że cieplej będzie jedynie w niedzielę na południu kraju, gdzie termometry pokażą 18 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 21 stopni.



Według prognoz IMGW, najchłodniej ma być w nocy z piątku na sobotę. Na północy kraju temperatura spadnie poniżej zera - lokalnie nawet do minus 3 stopni Celsjusza.