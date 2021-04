Lasy Państwowe proponują: w majówkę zanocuj w lesie

Od początku maja rusza nowy program Lasów Państwowych „Zanocuj w lesie”. Umożliwi on legalne biwakowanie na terenach do tego wyznaczonych.

W naszym regionie do takiego nocowania przystosowane są m.in. tereny w nadleśnictwie Gryfino czy Kliniska - mówi Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.- Wszystkie 35 nadleśnictw, z terenu regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, wyznaczyły na swoich obszarach fragmenty lasu około 1,5 tys. hektarów, gdzie można legalnie biwakować w ramach programu "Zanocuj w lesie" - tłumaczy Sojka.W przypadku nocowania grupy do 9 osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu, zgłoszenie nie jest wymagane. Jednak dłuższy pobyt należy zgłosić mailowo na adres konkretnego nadleśnictwa, nie później niż dwa dni robocze przed planowanym noclegiem.Miejsca do tego przeznaczone można znaleźć na mapach Banku Danych o Lasach albo na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw.