Wyłudzili 160 mln zł - fabryka fikcyjnych faktur rozbita

To była fabryka wytwarzająca fałszywe faktury w celu wyłudzania podatku VAT - mówi prokurator Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób - członków międzynarodowej grupy przestępczej, która wystawiła fałszywe faktury na ponad 600 milionów złotych, czym wyłudziła podatek VAT w wysokości 160 milionów złotych.- Grupa ta działała na terenie całego kraju, głównie na Śląsku, członkowie grupy mieszkają również poza terytorium kraju. Działalność przestępcza polegała na stworzeniu swoistej fabryki faktur, tzn. stworzone były poświadczające nieprawdę faktury, które za odpowiedni procent sprzedawane były ostatecznym odbiorcom takich faktur - przedsiębiorcom działającym w różnych branżach - tłumaczy prokurator Małgorzata Zapolnik.Grupa działała od 2018 roku, a w jej działalność zaangażowanych było 350 firm.Jak mówi prokurator Małgorzata Zapolnik, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie, dotychczas zatrzymano już 84 osoby.- Podejrzanym zarzucono: udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zbrodnie VAT-owską oraz pranie brudnych pieniędzy. Jednej z zatrzymanych osób przedstawiono również zarzut współkierowania grupą przestępczą. Grupa przestępcza osiągała znaczne zyski, cena takiej faktury to była od 10 do 23 proc. brutto takiej faktury - dodaje Zapolnik.Śledczy zabezpieczyli także majątki zatrzymanych - nieruchomości, samochody, gotówkę, a także złoto. Zgodnie z nowymi przepisami, za wyłudzanie podatku VAT grozi kara do 25 lat pozbawiania wolności.