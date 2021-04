Tragiczny pożar w escape roomie. Jest akt oskarżenia

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Do Sądu Okręgowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia w sprawie pożaru w escape roomie, w którym zginęło pięć nastolatek. Oskarżone są cztery osoby.

- Organizator tzw. pokoju zagadek, jego matka i babka odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatek przez szereg celowych zaniechań - mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Lekceważenie podstawowych obowiązków polegało głównie na nieprzestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej, nie poinformowano służb, które zajmują się badaniem stanu bezpieczeństwa, nie stworzono żadnych dróg ewakuacji. Nagromadzono materiały łatwopalne. Zdecydowano się na to, żeby jedynym źródłem ogrzewania budynku stały się przenośne piecyki gazowe zasilane z butli.



Czwarty z oskarżonych - pracownik escape roomu - stanie przed sądem pod zarzutem nieudzielenia pomocy nastolatkom. - Nie zrobił niczego, co leżało w jego możliwościach, zdaniem prokuratury, aby uratować zmarłe pokrzywdzone. Nie próbował w ogóle stłumić ognia, użyć gaśnic, które były w tym obiekcie. Nie wzywał pomocy ze strony służb - dodaje Gąsiorowski.



Do odrębnego postępowania skierowano sprawę nieprawidłowości w podobnych obiektach prowadzonych przez Miłosza S. na terenie Wielkopolski. Śledczy zajmą się też przebiegiem akcji ratowniczej w „pokoju zagadek”. Wszystkim oskarżonym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.