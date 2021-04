Ostatni odcinek S3. Początek budowy na przełomie roku?

Wylot tunelu pod Świną to będzie początek drogi ekspresowej S3. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Projekt ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 w naszym województwie jest już mocno zaawansowany. Chodzi o budowę drogi dwupasmowej przez wyspę Wolin.

Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to budowa może się rozpocząć na przełomie roku - mówi Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Ten ostatni fragment to odcinek 34-kilometrowy, od tunelu pod Świną. Wylot tunelu pod Świną to będzie początek drogi ekspresowej S3. Będzie wybudowane duże rondo, układ komunikacyjny łączący port w Świnoujściu, razem z drogą ekspresową. I można powiedzieć, że ten odcinek będzie dochodził aż do obwodnicy z Troszynem.



Będzie to jeden z droższych odcinków m.in. powstanie drugi most w Wolinie - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga ma przechodzić przez Woliński Park Narodowy. - Ze względów środowiskowych zostało wybrane rozwiązanie, które najmniej ingeruje w otaczający teren po to, aby ta zajętość była jak najmniejsza pod drogę ekspresową. Będzie po prostu obok tej istniejącej jezdni. Teraz my wybudujemy tam drugą jezdnię drogi ekspresowej tak, żeby jak najmniej ingerować w ten obszar - tłumaczy Grzeszczuk.



Są już wybrane firmy, które wybudują ostatni odcinek drogi ekspresowej do Świnoujścia. Koszt inwestycji to ponad 1,3 miliarda złotych. W realizacji wezmą udział firmy budowlane z Nowogardu i Szczecina.