Hołd więźniarkom z Ravensbrück [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przy pomniku Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie oddano hołd więźniarkom z Ravensbrück.

Mija 76 lat od wyzwolenia tego obozu przez Armię Czerwoną. Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, dyrektor szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Paweł Skubisz i prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych Jan Margol odwiedzili także groby więźniarek, które po II Wojnie Światowej osiedliły się w Szczecinie.



Obóz w Ravensbrück był obozem szczególnym, bo Niemcy więzili tam kobiety i dzieci - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - W cywilizacji Zachodu to jest nie do pomyślenia, bo przecież zawsze kobiety i dzieci miały szczególne miejsce i nigdy, albo bardzo rzadko, dotykały ich najdalej idące represje. Natomiast hitlerowskie Niemcy nie miały granic i nie było oporów, żeby również więzić, maltretować, przeprowadzać eksperymenty medyczne na kobietach i dzieciach. Myślę, że to jest przerażające.



Znicze zapalono także przed głazem poświęconym Helenie Kurcyusz. Od 1943 r. przebywała ona w obozie koncentracyjnym na Majdanku. W kwietniu 1944 r. została przetransportowana do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Swoje powojenne losy związała ze Szczecinem. Była animatorką kultury w powojennym Szczecinie.