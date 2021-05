Burmistrz chce żłobka. Teraz pyta mieszkańców

Fot. Miasto Połczyn-Zdrój

Czy Połczyn-Zdrój potrzebuje żłobka? - o to mieszkańców pytają władze miasta.

O to, by powstała placówka dla dzieci powyżej pierwszego roku życia stara się burmistrz Połczyna Sebastian Witek. Najpierw chce jednak zebrać w tej sprawie informacje. Jak informuje wstępnie, żłobek mógłby powstać przy jednym z przedszkoli i ruszyć 1 września.

Wszystko jednak zależy od zainteresowania rodziców.



Chętni rodzice mogą już wstępnie się zgłaszać pod numerem telefonu 94/ 36 66 139 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub na e-mail: h.rogalska@polczyn-zdroj.pl.



Miasto na opinie i zgłoszenia czeka do 7 maja.