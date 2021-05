"Chcemy po latach przywołać jego imię". Z Suwałk dojdą pieszo na Litwę

Wyruszyli w trasę, aby przywołać pamięć o nieznanym do tej pory bohaterze - Ludwiku Narbucie. Mowa o szczecińskich miłośnikach historii, którzy zorganizowali pierwszy "Marsz pamięci szlakiem Narbutta".

- Pamięć o Narbucie jest bardzo pielęgnowana na Kresach, niestety w Polsce wciąż trudno znaleźć o nim jakiekolwiek wzmianki - mówi lider projektu "Szlakiem Narbutta", Łukasz Szełemej. - Był to wyjątkowy dowódca. Był to Naczelnik Ziemi Lidzkiej w powstaniu styczniowym. Człowiek, którego kochali ludzie. Chcemy, po wielu latach, kiedy pamięć o nim praktycznie zanikła na polskich ziemiach, przywołać jego imię i pokazać jego twarz.



W piątek uczestnicy wyprawy wyruszyli do Suwałk, skąd pieszo dojdą na Litwę. - 12 osób bierze udział w tej edycji. Są m.in. członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Monte Cassino, są też żołnierze. Jeden marsz odbędzie się z Suwałk do granicy, a potem będą marsze do Koleśnik. Będzie też przede wszystkim marsz do Dubicz - miejsca, gdzie poległ 5 maja Ludwik Narbutt.



W Koleśnikach uczestnicy akcji odwiedzą również polską szkołę imienia Ludwika Narbutta, w której przekażą uczniom specjalne paczki między innymi z wyprawkami szkolnymi.