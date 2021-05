Więcej kontroli na drogach podczas majowego weekendu

"Kontrolujemy też środki transportu publicznego i tam też obowiązują przepisy sanitarne". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Więcej kontroli na drogach podczas majowego długiego weekendu zapowiada policja. Funkcjonariusze będą nie tylko kontrolować stan techniczny samochodów, ale też przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach turystycznych.

Podkomisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji przypomina, że co roku podczas długiego majowego weekendu na głównych trasach w kraju jest zwiększony ruch i dochodzi do większej liczby wypadków. Na głównych trasach w kraju należy się spodziewać kontroli policyjnej drogówki.



- To radiowozy oznakowane, nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory - mówi Gaweł. - Policjanci będą sprawdzać przestrzeganie przepisów również ruchu drogowego, czyli prędkość, stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów, ale również będą sprawdzać stosowanie do przepisów sanitarnych, czyli osób w pojeździe. Kontrolujemy też środki transportu publicznego i tam też obowiązują przepisy sanitarne.



Co roku w majowy weekend na drogach ginie kilkadziesiąt osób, a kolejnych kilkaset zostaje rannych. W zeszłym roku podczas pandemii mimo mniejszego ruchu na drogach podczas majówki zwiększyła się liczba zabitych w wypadkach.