Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

250 zawodników w różnym wieku wystartowało w sobotnim biegu na średnim dystansie w ramach Bukowa Cup.

To kilkudniowe zawody w biegu na orientacje, rozgrywane w Puszczy Bukowej w rejonie Kołowa. Zawodnicy muszą odnaleźć określone punkty i jednocześnie, jak najszybciej pokonać dystans siedmiu kilometrów.



- To bardzo atrakcyjna forma spędzania czasu. Wpisująca się w nasze możliwości w tej chwili. Przyjechaliśmy na zawody, żeby zdobyć punkty do rankingu - mówią uczestnicy.



- Uczestnicy na starcie otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami i na podstawie tej mapy muszą znaleźć punkty, które są rozlokowane w terenie - mówi Bartłomiej Mazan, dyrektor zawodów Bukowa Cup.



Zawody potrwają do poniedziałku. W programie jest jeszcze m.in. bieg nocny.