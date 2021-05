Odmładzają i "karmią" mózg. W Szczecinie powstała nowa receptura na lody

Działają jak krem przeciwzmarszczkowy, poprawiają nastrój i mają zbawienny wpływ na pamięć. A w dodatku są smaczne. To lody!

Badaczka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowała nową recepturę lodów. Jest bardzo prosta. Mleko zastąpiła maślanką.



Maślanka, śmietanka, cukier... i mamy nowatorskie lody, tzn. na razie naukowcy je mają.

Te tradycyjne produkuje się z mleka, jednak to właśnie te z maślanki mają większą objętość, są bardziej puszyste i mniej kaloryczne... a przede wszystkim zdrowsze.



- To wszystko, dzięki maślance - wyjaśnia dr inż. Katarzyna Szkolnicka z Katedry Toksykologii, Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT-u. - Posiada ona właściwości odmładzające, ponieważ jest źródłem antyoksydantów, które na przykład opóźniają pojawianie się zmarszczek. Takie lody mogą więc hamować procesy starzenia się. Przewagą lodów z maślanki jest także wysoka zawartość fosfolipidów, które są bardzo ważne dla funkcjonowania naszego mózgu, zwiększają funkcje poznawcze, a więc pomagają w nauce - tłumaczy Szkolnicka.



Uczelniane lody przygotowuje się tak, jak te tradycyjne. - Maślanka posiada właściwości emulgujące, czyli możemy otrzymać lody bez dodatku sztucznych emulgatorów. To jest przewaga tego naszego pomysłu - przekonuje Szkolnicka.



Za lodami z maślanki przemawia wysoka zawartość fosfolipidów i sfingolipidów. ich zawartość w maślance jest 5-krotnie wyższa niż w mleku.



Być może niedługo będzie można spróbować nowatorskiego przysmaku. Naukowcy prowadzą rozmowy z jedną ze szczecińskich lodziarni. Co ciekawe, wszystkie lody - głównie składają się z... powietrza. Gdyby nie to, byłyby twardą bryłą, której nie dałoby się jeść łyżeczką.



Do produkcji nowych lodów wykorzystano maślankę słodką, która jest produktem ubocznym przy produkcji masła oraz maślankę ukwaszoną bakteriami kwasu mlekowego.



Wyniki badań nowatorskiej metody produkcji lodów opublikowano na łamach czasopisma naukowego "Food Science and Nutrition". Współautorkami technologii są: prof. Izabela Dmytrów oraz prof. Anna Mituniewicz-Małek. Opracowanie konceptu zajęło badaczkom trzy miesiące.