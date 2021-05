Można się zaszczepić bez rejestracji. Punkt otwarty jeszcze dwa dni

Zostało jeszcze 1800 szczepionek, w niedzielę drugi dzień akcji "Zaszczep się na majówkę". Chętni, którzy mają skierowanie, mogą bez rejestracji zaszczepić się przeciwko Covid-19 w punkcie przed przychodnią 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Pierwszego dnia akcji w Szczecinie zaszczepiło się prawie 700 osób, w sumie do dyspozycji na cały weekend jest 2,5 tysiąca preparatów firmy Johnson&Johnson. - To szczepionka jednodawkowa. Ktoś, kto przyjdzie i zaszczepi się w tym punkcie, do czego zachęcam, nie będzie musiał przychodzić powtórnie do punktu szczepień i dlatego w tym punkcie taka szczepionka, bo jeżeli ten punkt nie będzie potem funkcjonował, to pacjenci nie mielimy gdzie powrócić na drugie szczepienie - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.By dostać preparat, wystarczy postać w kolejce. Akcja trwa do 3 maja. Punkt otwarty jest od 9 do 19.W specjalnych mobilnych punktach w 16 miastach wojewódzkich mogą się bez wcześniejszej rejestracji zaszczepić osoby, które mają już wystawione e-skierowanie. Do punktów trafią dodatkowe szczepionki. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W sobotę przed punktami mobilnymi setki osób czekały po kilka godzin, żeby się zaszczepić.