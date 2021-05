Udało się uzbierać na leczenie 13-latki z Mirosławca. "Dziękuję wszystkim osobom za wsparcie"

Aurelia Mączkowska z Mirosławca walczy z guzem mózgu. Jedyna szansą dla niej jest leczenie w Stanach Zjednoczonych. źródło: https://www.facebook.com/groups/744543593100816/

Aurelia Mączkowska będzie miała szanse na nowe życie. Udało się uzbierać pieniądze na leczenie 13-latki z Mirosławca. Na portalu siępomaga zebrano ponad 1,8 mln złotych.

Nastolatka cierpi na guza mózgu, szansą dla niej jest leczenie w Stanach Zjednoczonych. By było to możliwe, najpóźniej 5 maja cała suma musi być na koncie szpitala. Już wiadomo, że się udało. Aurelia jeszcze przed zakończeniem zbiórki dziękowała wszystkim, którzy pomagali jej walczyć o zdrowie i życie.



- Dziękuję wszystkim osobom za wsparcie i za serduszko dla mnie w leczeniu. Jak będę zdrowa, to chciałabym pomóc innym osobom tak, jak robiłam to do tej pory - powiedziała Aurelia.



Aurelia za 5 tygodni będzie miała rezonans, który zdecyduje czy leczenie będzie możliwe. Wylot do Stanów zaplanowano na połowę czerwca.