Zrób lub kup ciasto i pomóż w leczeniu Weroniki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeśli lubisz i pieczesz ciasta, torty i ciasteczka, to ta prośba jest skierowana do Ciebie - tak na niedzielny kiermasz ciast dla Weroniki zapraszają organizatorzy. Kiermasz potrwa od 8.30 do 15 przy parafii św. Rodziny w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej.





Dziś jej marzeniem jest wygrać z chorobą. Weronika Maria Górska chodzi do drugiej klasy Liceum Integracyjnego w Szczecinie i od dwóch lat pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji w świetlicy środowiskowej - mówi s. Iza Jasińska. - Jest przemiłą, sympatyczną osobą. Weronika przeszła wiele ciężkich operacji, na wszczepienie zastawki w móżdżku, operację nóg, rdzenia kręgowego, choruje na wodogłowie, ma rozszczep kręgosłupa. Czeka ją operacja nóg, która będzie kosztowała 50 tys. zł plus rehabilitacja.



Wolontariusze Caritas rozstawili bazar, z którego dochód przeznaczony zostanie na leczenie nastolatki. - Chcemy dzielić się tą radością, że możemy pomóc komuś. Nam pomagają i możemy doświadczyć tej radości, żeby innych też zapalać dobrem. Gdyby nie było parafian i ludzi dobrej woli, którzy przychodzą i nas wspierają, to też byłoby ciężko - przyznaje siostra Iza.



- Podopieczni świetlicy środowiskowej chcą też podkreślić Dzień Flagi Rzeczpospolitej. - Nasze dzieci wymyśliły, że każdy kto kupi ciasto, dostanie chorągiewkę biało-czerwoną - dodaje s. Jasińska.



Każdy przynosząc na kiermasz ciasto może pomóc, ale także włączając się do zbiórki na leczenie na portalu

