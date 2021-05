Największa biało-czerwona powiewa na latarni w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Największa na świecie biało-czerwona już powiewa na szczycie latarni morskiej w Świnoujściu. Nie o 12, jak zapowiadano, tylko przed godziną 10 na maszt, na wysokość 60 metrów, wciągnięto flagę uszytą przez wolontariuszy z okazji święta barw narodowych.

- Wszystko przez warunki atmosferyczne - tłumaczy Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. - W ten sposób wydłużyliśmy czas, jaki ta najpiękniejsza biało-czerwona powiewa na najwyższym ceglanym maszcie. Mam nadzieję, że nikt nie ma do nas o to pretensji, bo chyba o to chodzi, żeby ona jak najdłużej przypominała swoimi barwami, że dziś 2 maja obchodzimy to piękne święto.Przygotowania do wywieszenia mającego ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni płótna wyglądały w tym roku inaczej - mówi Piotr Piwowarczyk. - Jeżeli chodzi o same kwestie techniczne, potrzebne były trochę grubsze liny i trochę więcej osób do tego, żeby ją powoli, majestatycznie do góry podciągać.Biało-czerwona flaga ma 650 metrów kwadratowych. W całą operację zaangażowani byli latarnicy, harcerze i świnoujskie krawcowe.Organizatorzy podkreślają, że flagę w barwach narodowych na latarni morskiej w Świnoujściu będzie można oglądać dopóty, dopóki pozwolą na to warunki atmosferyczne.