Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

Rodzice i opiekunowie mogą składać dokumenty do "Leśnej Polany" od wtorku.

Wypełnione formularze należy wrzucić do specjalnej skrzynki w holu placówki od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00.



Nabór potrwa do 14 maja - jego wyniki urzędnicy opublikują siódmego czerwca.