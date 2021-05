WOT sadzi drzewa dla chorej 13-latki z Mirosławca [ZDJĘCIA]

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z regionu pomagają 13-letniej Aurelii z Mirosławca. Dziewczynka cierpi na guza pnia mózgu.

Właśnie dlatego mundurowi dołączyli do wolontariuszy, którzy sadzą drzewa na terenie Lasów Państwowych.Akcja jest możliwa, dzięki współpracy wielu podmiotów - tłumaczy oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej chorąży Przemysław Nadolski.- Do zgromadzenia są ponad 2 miliony złotych, które trzeba zebrać do 5 maja. Włączając się do akcji, firma - realizująca zlecenia zalesiana dla Lasów Państwowych - zrzekła się wynagrodzenia za sadzonki drzew posadzone przez wolontariuszy - dodaje Nadolski.Na terenie Nadleśnictwa Złocieniec pracowało ponad około 80 żołnierzy WOT. W ciągu kilku godzin, udało się posadzić 40 tysięcy dębów, buków, świerków i sosen.Zbiórkę dla chorego dziecka można wesprzeć online