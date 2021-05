Projekcja przygotowana została przez Pyrzycki Dom Kultury. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Najdłuższe w kraju Pyrzyckie Mury Obronne elementem Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie na ich tle zaprezentowana została w niedzielny wieczór specjalna projekcja historyczna.

Za pomocą wirtualnych ogromnych obrazów ukazano proces powstawania i kształtowania się barw narodowych. Projekcja nosiła tytuł "Przejrzeć Flagę".



- To było nowatorskie, trudne rozwiązanie. Ten panoramiczny obraz ma 30 metrów długości, na 4 metry, bardzo nietypowy format. Tworzenie panoram pod tę animację jest dość trudne. I jeszcze: wzruszenie, ożywienie, udźwiękowienie... Cieszymy się, że się podoba - mówi Rafał Roguszka, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury.



Projekcja przygotowana została przez Pyrzycki Dom Kultury. Mieszkańcy mogli ją oglądać co dziesięć minut od godziny 21 aż do godziny 22.30.