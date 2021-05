Ułatwienia dla zaszczepionych?

Niemcy wpisały Polskę na listę krajów podwyższonego ryzyka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Niemcy wpisały Polskę na listę krajów podwyższonego ryzyka. źródło: https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/schwesig-will-in-mv-einreiseverbot-fuer-geimpfte-lockern-0143365105.html

Meklemburgia-Pomorze Przednie chce złagodzić zakaz wjazdu na teren landu dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 - informuje Nordkurier.

To reakcja na decyzję Sądu Administracyjnego w Greifswaldzie, który uznał że przepisy dotyczące wjazdu na teren graniczącego z Pomorzem Zachodnim landu, takie same dla osób zaszczepionych i tych niezaszczepionych, są arbitralne i niezgodne z prawem.



Dotyczy to głównie pracowników transgranicznych, którzy by np. dojechać z Polski do pracy po niemieckiej stronie muszą robić co 48 godzin test na Covid. Nawet, gdy są zaszczepieni dwiema dawkami.



Ta kwestią w tym tygodniu ma zająć się niemieckie ministerstwo zdrowia. Przypomnijmy, Niemcy wpisały Polskę na listę krajów podwyższonego ryzyka.