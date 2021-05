Vivat Maj, 3 Maj... - zaśpiewajmy z Chórem Kameralnym ZUT

Niech się święci 3 Maja - pod takim hasłem w samo południe zaśpiewajmy polskie pieśni patriotyczne.

Na dach Centrum Dialogu Przełomy zaprasza do wspólnego śpiewania Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z chórmistrzynią Iwoną Wiśniewską-Salamon.- To rocznica wyjątkowa: 230 lat od powstania Konstytucji - to rzecz ważna! Od lat podkreślam, że jestem patriotką i w związku z tym uznałam, że trzeba - pomimo tych trudnych czasów - w jakiś sposób podkreślić tę rocznicę. Na czym ja się znam najlepiej?! Na muzyce, na chóralistyce - mówiła.Dlatego wspólnie zaśpiewajmy z chórem i orkiestrą - mówi dalej Salamon.- Począwszy od Gaude Mater Polonia, hymnu i Roty będziemy przechodzić przez pieśni ludowe, bo przecież ta "ludowizna" jest dla nas szalenie ważna, ba - niedoceniona. Oczywiście, drukujemy specjalnie dla państwa śpiewniki z repertuarem, który będzie wykonywany byleby zaśpiewać, byleby dać coś od siebie temu pięknemu krajowi - dodała.Wspólne śpiewanie rozpocznie się o godz. 12.