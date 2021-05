Zielone światło dla budowy schroniska w Kołobrzegu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chociaż nie wszyscy radni zgadzają się z zaproponowaną przez urzędników nową lokalizacją dla inwestycji, to ostatecznie radni podjęli uchwałę otwierającą drogę do budowy nowego przytuliska.

Nowe schronisko ma powstać kilkaset metrów od obecnego, które miało być tymczasowym, a funkcjonuje od kilkunastu lat. Obecnie zwierzęta przebywają jednak w zewnętrznych klatkach lub blaszanej hali.



Nowe, lepsze warunki mają otrzymać przy ulicy 6. Dywizji Piechoty w sąsiedztwie rzeki Parsęty i ogródków działkowych. I właśnie na sąsiedztwo działkowców w czasie sesji zwracała uwagę część radnych.



Renata Brączyk i Piotr Rzepka wskazywali, że nikt z radnych nie jest przeciwnikiem nowego schroniska, natomiast urzędnicy powinni poszukać miejsca bardziej na uboczu miasta.



- To schronisko nie będzie na jedną, dwie, trzy dekady, ale na dłuższy czas. I w jaki sposób my będziemy widzieli tę przyszłość w tym miejscu, gdzie Kołobrzeg chce się rozszerzać... - Nie samo funkcjonowanie schroniska, ale także jego budowa według działkowców może być uciążliwa - mówili.



Prezydent Anna Mieczkowska tłumaczyła, że miasto nie dysponuje inną działką, która spełnia warunki budowy schroniska.



- Nie ma takiego miejsca na terenie miasta, które moglibyśmy wyznaczyć i wskazać jako alternatywne, drugie - zaznaczyła.



Ostatecznie radni podjęli uchwałę dotyczącą zmian w planie zagospodarowania, dzięki której schronisko powstanie we wskazanej lokalizacji. Pieniądze na ten cel już zostały zabezpieczone, a inwestycja za 6 milionów złotych uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3,5 mln zł.