40. rocznica rejestracji NSZZ RI "Solidarność"

To było wspólne działanie kilkudziesięciu tysięcy osób z całego kraju - w przeddzień 40. rocznicy powołania Rolniczej Solidarności związkowcy i Instytut Pamięci Narodowej przypominają historię założenia organizacji.

- Doszło do kolejnego strajku w Bydgoszczy i do tej wielkiej awantury. Solidarność Rolnicza postanowiła okupować budynek Kółek Rolniczych w Bydgoszczy.Rząd jednak uznał, że trzeba siąść do rozmów i niedługo po tym sędzia Kościelniak w Warszawie zarejestrował Solidarność Rolniczą. Mieliśmy olbrzymią satysfakcję, że udało się



zjednoczyć i zarejestrować Solidarność Rolniczą - wspomina.



IPN przygotował z tej okazji wystawy, które w naszym regionie trafiły do Stargardu czy Polic. Jak wspomina jeden z założycieli solidarnościowych struktur w naszym regionie, Artur Balazs dopiero szereg strajków zmusił rząd do wydania zgody na rejestrację związku rolników.Całą rozmowę z Arturem Balazsem można znaleźć na naszej stronie internetowej . Wystawę IPN poświęconą tym wydarzeniom wkrótce będzie można oglądać też w Szczecinie.Ostatecznie Rolniczą Solidarność zarejestrowano 12 maja 1981.