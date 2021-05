Majówkowe szczepienia przedłużone

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wojewoda przedłuża akcję majówkowych szczepień w Szczecinie. Akcja współorganizowana przez 109. szpital wojskowy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, długie kolejki ustawiały się przed przychodnią szpitalną od pierwszego do trzeciego maja.

Początkowo ministerstwo zdrowia przeznaczyło dwa i pół tysiąca szczepionek na każdy z 16 punktów w całym kraju, jednak drugiego maja zapadła decyzja o dodatkowej dostawie tysiąca szczepionek na punkt. W Szczecinie Zaszczepiono tylko wczoraj ponad tysiąc osób - a i tak preparaty jeszcze zostały, mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Szczepienia będą trwały - następne - dzień czy dwa, ale już w samej przychodni, tam będzie można tą jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson zaszczepić - wyjaśnia wojewoda.



Punkt Szczepień będzie otwarty od godziny dziewiątej do godziny 17 we wtorek i środę. We wtorek mogą zaszczepić się osoby od 32 roku życia, jutro od trzydziestki.