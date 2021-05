Kolejne drogowe zmiany w Szczecinie. Teraz Estakada

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przejazd bypassem przed Estakadą Pomorską w Szczecinie. We wtorek drogowcy wprowadzą tam zmiany w organizacji ruchu. Dotyczą one odcinka prowadzącego w kierunku prawobrzeżnej części miasta.

Miejscy urzędnicy tłumaczą, że jezdnię ulicy Gdańskiej trzeba wyłączyć z ruchu, również ze względu na potrzebę zwiększenia nośności estakady. Jadąc w kierunku prawobrzeża nadal dostępne dla kierujących będą dwa pasy - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Są to zmiany, które będą polegać na wyłączeniu jezdni ul. Gdańskiej, na obiekcie, który znajduje się przed Estakadą. Jest to obiekt znajdujący się nad bocznicą kolejową, który również będzie w pewien sposób modernizowany, przebudowywany - wyjaśnia Zieliński.



Wykonawca prac w okolicach Estakady Pomorskiej zmiany w organizacji ruchu wprowadzi późnym popołudniem. Potrwają one przez najbliższych kilka tygodni. Koniec prac przy modernizacji tego fragmentu ulicy Gdańskiej planowany jest na wrzesień przyszłego roku.