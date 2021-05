Egzamin z języka polskiego. Na jakie lektury liczą maturzyści? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zaczynają się matury. Adam Mickiewicz i Bolesław Prus faworytami abiturientów przed dzisiejszym egzaminem z języka polskiego.

Zapytani przez nas uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, są niemal pewni swoich literackich faworytów i to na nich dziś zdecydowanie stawiają.



- Spodziewam się, że będzie raczej "Lalka", chociaż mogłabym też postawić na "Dziady cz. III", ale w 90 proc. uważam, że będzie to "Lalka". - Ja chciałabym temat miłości, bo można w tym temacie powiedzieć wszystko... wstęp będzie prosty... Ogólnie matura będzie prosta - Nie oszukujmy się, jesteśmy tak dobrze przygotowani, że nic nas nie zaskoczy. - Ja jestem fanem Mickiewicza, to coś z niego. Może jakiś "Pan Tadeusz", "Dziady". - Parę dni temu był luz, a teraz już w brzuchu kręci, jest stres - mówili maturzyści i maturzystki naszemu reporterowi.



Matura z języka polskiego rozpoczęła się o godzinie 9.00. Zgodnie z planem potrwać powinna 170 minut.