Strażacy świętują. "Gdyby nie straż..." [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Uroczysty meldunek przyjął dziś od strażaków wojewoda zachodniopomorski. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka Zbigniew Bogucki złożył życzenia strażakom.

Uroczystość odbyła się na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej numer 2 przy alei Struga.



- Ja dzisiaj powiem, zupełnie bez przesady, że gdyby nie służby mundurowe, również gdyby nie Państwowa Straż Pożarna, również gdyby nie Ochotnicze Straże Pożarne, Państwo Polskie miałoby dużo trudniej, aby poradzić sobie z pandemią koronawirusa, aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, które pandemia przed nami postawiła - mówił wojewoda.



Oprócz gaszenia pożarów straż pożarna udziela też pomocy ofiarom wypadków - mówi Tomasz Kubiak z Państwowej Straży Pożarnej.



- Jeżeli chodzi powierzchniowo, to zdecydowanie trawy i lasy, już pierwsze pożary lasów mieliśmy na terenie naszego województwa. Ale coraz więcej jest też miejscowych zagrożeń, w tym związanych z koronawirusem, od roku żyjemy w tych działaniach i tej świadomości i cały czas dajemy radę, coraz więcej jest zdarzeń medycznych, do których strażacy wyjeżdżają - relacjonuje Kubiak.



W naszym regionie jest ponad półtora tysiąca zawodowych strażaków oraz 15 tysięcy ochotników. Tylko 25 procent wyjazdów strażaków jest do pożarów pozostałe to pomoc w różnych wypadkach.