Nowe inwestycje dla straży pożarnej w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowoczesne garaże dla specjalistycznych samochodów straży pożarnej powstają przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej numer 2 w Szczecinie przy ulicy Struga.

Koszt budowy to prawie trzy miliony złotych. W tej samej jednostce zostanie też zbudowana nowoczesna komora dymna, gdzie strażacy będą mogli ćwiczyć - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Kilka tygodni temu, razem z panem komendantem, przekazywaliśmy ponad 20 nowych pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Myślę, że w ostatnich latach rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że dba o strażaków.



- W tym roku strażacy dostaną też dwa nowoczesne budynki - mówi komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Tomczyk. - W Koszalinie obiekt zostanie oddany do użytku 22 maja. Uroczyste oddanie do użytkowania nowoczesnej komendy, na którą strażacy gryficcy czekali wiele lat, odbędzie się 20 czerwca.



We wtorek strażacy obchodzili Międzynarodowy Dzień Strażaka. W naszym regionie służy ponad 1500 strażaków zawodowych i 15 tysięcy ochotników.