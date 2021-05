Zmiany w kołobrzeskich strefach płatnego parkowania

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Opłatami zostały objęte nowe ulice, a parkometry od wtorku są czynne dłużej. Od wtorku, do strefy płatnego parkowania zostały włączone ulice Kasprowicza i Norwida, położone w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu.

Przyczyny poszerzenia strefy wyjaśnia Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta.



- To kolejny element ograniczania ruchu w strefie uzdrowiskowej A, czyli w sercu naszego uzdrowiska. Chcemy, aby jak najwięcej kierowców zostawiało samochody poza strefą - tłumaczy Kujaczyński.



Parkometry zostały uruchomione we wtorek rano. W efekcie okoliczne parkingi świeciły pustkami. Wtorek przyniósł również zmianę godzin, w jakich pobierane są opłaty. Od wtorku kierowcy muszą wrzucać pieniądze do parkometrów o trzy godziny dłużej. Wybierając się nad morze pamiętajmy, że strefy płatnego parkowania pozostają czynne już nie do godz. 18:00, lecz do 21:00.