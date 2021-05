Szczepienie bez wysiadania z auta. "Zainteresowanie na razie średnie"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na razie zainteresowanie szczepieniami w pierwszym punkcie drive-thru w regionie jest średnie - przyznaje Ariel Szczotok.

Kierownik przychodni prowadzącej miejsce przyznaje, że to głównie z powodu preparatu, jaki jest oferowany w tym miejscu.



- Punkt drive-thru powstał w Łobzie na parkingu hali widowiskowo-sportowej. Będzie tam można zaszczepić się AstrąZenecą, a tej wielu pacjentów się obawia - mówi Szczotok. - Tutaj to zainteresowanie spada, bo osób dzwoni całkiem dużo. Dużo osób przychodzi też na miejsce, żeby się zorientować, jak wygląda sytuacja. Słysząc jednak, że to szczepionka AstraZeneca w tym tygodniu, to odchodzą trochę niezadowoleni i czekają na dalszy rozwój sytuacji.



Pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony w środę w południe. Zapisanych na razie jest ok. 100 osób - dodaje Szczotok. - Do końca tygodnia mamy jeszcze wolnych blisko 700 miejsc. Zapraszamy i nie trzeba być koniecznie mieszkańcem powiatu łobeskiego, żeby się zaszczepić.



Od 17 maja dodatkowo do punktu trafi dostawa szczepionek firmy Moderna. Punkt może dziennie szczepić 300 osób. Można tam zaszczepić się bez wysiadania z samochodu, wystarczy po podaniu preparatu odczekać na parkingu 15 minut.