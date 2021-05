Goście "RSnW" o maturze z polskiego. Dlaczego uczniowie wybierali "Lalkę"?

Matura z języka polskiego - o tym rozmawiali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór". We wtorek absolwenci liceów i techników zdawali egzamin dojrzałości.

Obok "Lalki" Bolesława Prusa pojawiła się w tym roku także "Ziemia Obiecana" Władysława Reymonta. Jak mówiła Ewa Budziach - dyrektor I LO w Szczecinie, "Lalka" była najczęściej wybieranym tematem.- Przede wszystkim "Lalka" należy do spektrum lektur obowiązkowych, które uczniowie muszą znać w całości. Podobnie jak "Dziady" Mickiewicza, "Wesele" Wyspiańskiego, "Chłopi" Reymonta. "Pan Tadeusz" Mickiewicza i kilka jeszcze innych lektur, które młodzież ma opanowane najbardziej - podkreślała Budziach.Bogusław Ogorzałek - zachodniopomorski wicekurator oświaty szukał analogii dzieła Prusa do dzisiejszej rzeczywistości. - Myślę, że większość młodzieży, która wybrała "Lalkę" też będzie miała jakiś punkt odniesienia do obecnej sytuacji naszego kraju, żeby mieć jakąś relację do miejsca, w którym mieszkam, do swojej ojczyzny. Z pewnością bohaterowie "Lalki" takie odniesienie mieli - uważa Ogorzałek.W środę matura z matematyki. Start o godzinie 9.