Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie ruch wahadłowy w alei Wojska Polskiego. Chodzi o odcinek tuż przed Węzłem Głębokie. Urzędnicy tłumaczą, że zmiany w organizacji ruchu dotyczą przebudowy pętli tramwajowo-autobusowej.

To kolejna nowość dla kierowców przejeżdżających obok Jeziora Głębokie. Kilka tygodni temu wprowadzono tam by-pass od ulicy Zegadłowicza do alei Wojska Polskiego oraz ruch wahadłowy na ulicy Hieronima Kupczyka w drodze do Wołczkowa.



- Zmiany są zwiastunem dobrych informacji dla podróżnych - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Utrudnienia potrwają kilkanaście najbliższych dni. Kierowców prosimy, żeby zachowali szczególną uwagę podczas poruszania się w obrębie terenu budowy. Wykonawca prac w najbliższym czasie powinien udrożnić ruch w ciągu ulicy Kupczyka, czyli tam zostanie zlikwidowane wahadło. Będziemy przygotowywali się do kolejnego etapu robót, czyli przerzucenia ruchu na nową jezdnię.



Ruch wahadłowy w alei Wojska Polskiego wprowadzony zostanie po porannym szczycie komunikacyjnym. Według zapowiedzi prace przy Węźle Głębokie mają zakończyć się jeszcze w tym roku.