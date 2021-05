Od środy startuje nowy punkt, w którym można się zaszczepić

Szczepionki dotarły, startuje punkt szczepień powszechnych w Szczecinie. Powstał w sali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy Sowińskiego.

Na miejscu przygotowano czwarte stanowisko do podawania preparatów. Za przeprowadzenie szczepień w tym miejscu będą odpowiadać specjaliści ze Szczecińskiego Centrum Zdrowia.- Dziennie będzie tam mogło być zaszczepionych nawet tysiąc osób - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - W hali przy ul. Sowińskiego, w hali Uniwersytetu, któremu dziękujemy za pomoc i wsparcie. Rejestrujemy się wszyscy poprzez system e-pacjent. Zapraszam. Szczecin z halą przy ul. Sowińskiego się pojawi i mam nadzieję, że przyspieszy to szczepienia tych wszystkich, którzy podjęli taką decyzję, do której zachęcam. Sam byłem już szczepiony.Punkt będzie działać siedem dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 20.00.W środę ruszają także Punkty Szczepień Powszechnych m.in. w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu czy w hali "Łuczniczka" w Kołobrzegu.Pierwsze takie trzy punkty działają już w Koszalinie w hali widowiskowo-sportowej oraz w szpitalach w Połczynie Zdroju i Pyrzycach.W sumie w regionie samorządy przygotowały 27 punktów szczepień powszechnych, będą one sukcesywnie uruchamiane.Pełny wykaz działających punktów szczepień można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.