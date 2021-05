Zatańcz i pomóż choremu Wiktorowi

Zapisz się na warsztaty taneczne i pomóż Wiktorowi wygrać z nowotworem. Trwa walka o życie chłopca, u którego wykryto złośliwego guza mózgu.

Jedynym ratunkiem jest kosztowna terapia w Stanach Zjednoczonych. Na zebranie pieniędzy zostało 12 dni.- Pomysł warsztatów pojawił się w momencie, gdy dowiedzieliśmy się o całej sytuacji i postanowiliśmy dołożyć swoją małą cegiełkę - mówi Michał Pawłowski, właściciel szkoły tańca "Replay Dance Studio". - Planujemy zrobić to w taki sposób, żeby koszt pojedynczych zajęć wynosił 30 złotych, ale jeśli ktoś będzie chciał wpłacił więcej, to jak najbardziej zachęcamy do tego, bo cały dochód będzie przeznaczony na leczenie Wiktora.Tą ogromną bitwę mamy dopiero przed sobą, aby to było możliwe musimy zgromadzić 9,5 mln zł. - Wyzwanie to podjęliśmy 18 dni temu - dodaje Beata Mielnik, mama chłopca. - Razem z ogromną armią, która wspiera Wiktora, zebraliśmy do tej pory już prawie dwa miliony złotych. To ogromna kwota w tak krótkim czasie, ale to wciąż mało. Do końca zbiórki zostało 13 dni. Brakująca kwota to 7,5 mln złotych. Musimy przyspieszyć.W sobotę szkoła tańca będzie uczyć m.in. hip hopu czy tańców latynoamerykańskich. Na warsztaty można się zapisać wysyłając maila na adres zapisy@replay-dance.pl.