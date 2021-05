Kreml chce pozbawić prawa startu w wyborach część opozycji

Fot. pixabay.com / 3dman_eu (CC0 domena publiczna)

Władze Rosji próbują pozbawić swoich oponentów prawa startu w wyborach. We wtorek do Dumy Państwowej trafił projekt ustawy odbierającej bierne prawo wyborcze osobom związanym z organizacjami, uznanymi za ekstremistyczne.

W kwietniu moskiewska prokuratura złożyła w sądzie wniosek u nadanie takiego statusu, a tym samym zdelegalizowanie, wszystkich organizacji związanych z Aleksiejem Nawalnym.



Uznanie organizacji za ekstremistyczną lub terrorystyczną wiąże się z odpowiedzialnością karną wszystkich osób, które miały z nią jakikolwiek związek. Do łagru mogą trafić zarówno szefowie takiej organizacji, jej pracownicy, jak również osoby, które wspierały jej działalność. Obóz władzy chce dodatkowo odebrać osobom związanym z ekstremistyczną organizacją bierne prawo wyborcze.



W ostatnich dniach część współpracowników Aleksieja Nawalnego zapowiadała, że chce wziąć udział w wyborach do Dumy Państwowej, zaplanowanych na wrzesień. Jeśli moskiewski sąd uzna ich działalność za ekstremistyczną, to grożą im procesy karne, a przyjęcie poprawek do ordynacji pozbawi ich możliwości startu w wyborach.