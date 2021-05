Mieszkanka Żabówka wywalczyła nową drogę

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyznała dodatkowe pieniądze na budowę połączenia miejscowości Kolonia Żabówko z miejscowością Wyszogóra.

O brakujący kilometr, od wielu miesięcy, zabiegała mieszkanka Żabówka Agata Huget. Jej starania okazały się skuteczne. Tym samym codzienna droga mieszkańców Kolonii Żabówko do najbliższego przystanku autobusowego znacznie się skróci.Wybudujemy nową drogę równoległą do starej szóstki - potwierdza Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dodaje, że problemem samych mieszkańców, jak i władz gminy Nowogard pozostanie, jednak poprowadzenie na niej regularnej komunikacji autobusowej.- Ta trasa uciąglająca dawną drogę numer 6 jest po stronie zachodniej drogi S6, nawet jeżeli my wybudujemy połączenie dodatkowe po stronie wschodniej, to jest też kwestia działań tych przewoźników komunikacji autobusowej, tak aby zapewnić te połączenia - tłumaczy Grzeszczuk.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada szybkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji, a następnie projektowaniem i realizacją tej inwestycji.