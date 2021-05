"To dobry start". Pacjenci mogą się szczepić w nowym punkcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Tysiąc osób dziennie będzie mogło zaszczepić się w nowym miejscu w Szczecinie, na tyle przygotowany jest personel. Ruszył Punkt Szczepień Powszechnych w sali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy Sowińskiego.

- Na razie preparaty jednak będzie otrzymywało 400 osób na dobę, bo na tyle pozwalają dostawy - mówi prof. Beata Karakiewicz, dyrektor Szczecińskiego Centrum Zdrowia, który odpowiada za prowadzenie miejsca. - 400 szczepień dziennie to dobry start, bo tak zaczynaliśmy na Netto Arenie w szpitalu tymczasowym, a dochodzi tam do 1-1,6 tys. szczepień dziennie. U nas też do tego dojdzie.



Od rana przyjmowani są pierwsi pacjenci, jak mówią wszystko przebiega sprawnie i bez kolejek.



- Super. Fajnie zorganizowane. Prowadzą pod sam punkt. Nie ma kolejki. Od razu zostałem obsłużony. Wszystko przebiegło sprawnie. Byłam przed czasem. Duża pomoc, wszystko w porządku - mówili szczecinianie.



Szczepionki dotarły, startuje punkt szczepień powszechnych w Szczecinie. Powstał w sali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego. Na miejscu przygotowano czwarte stanowisko do podawania preparatów.



Punkt będzie działać siedem dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 20.00.