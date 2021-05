Zapytaliśmy maturzystów, jak poszła im matematyka [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Egzamin z matematyki łatwiejszy niż się spodziewali. Tak środową maturę oceniają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie.

W ich ocenie, wpływ na poziom trudności zadań mogła mieć pandemia i tym samym nauka zdalna prowadzona niemal przez cały rok szkolny.



- Moim zdaniem była wyjątkowo prosta, taka standardowej trudności. Było kilka zadań, na które nie dałem rady odpowiedzieć, czyli można powiedzieć, że sprawiły problem. - Nie spodziewałyśmy się funkcji w takiej ilości. - Najtrudniejsze okazało się ostatnie zadanie otwarte, bo było ono za pięć punktów, więc trzeba było pokombinować, jakieś funkcje i tak dalej. - Najłatwiejsze z otwartych to równania i nierówności. Ta matura była łatwiejsza niż próbna, nie wiem jak w porównaniu do poprzednich lat, ale jeśli chodzi o próbne, to wydaje mi się łatwiejsza - mówili tegoroczni maturzyści.



W czwartek maturzystów czeka egzamin z języka obcego.