Szczepienia "last minute" w Szczecinie

Pod koniec dnia, warto pytać w punktach szczepień czy nie zostały wolne szczepionki. Często preparaty można dostać wtedy od ręki.

Zachęca do tego prof. Beata Karakiewicz, dyr. Szczecińskiego Centrum Zdrowia, która odpowiada za prowadzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Szczecinie.Zdarza się, że szczepionki zostają np. dlatego, że ktoś, kto był zapisany odwołuje wizytę.- Wtedy może skorzystać z nich inna osoba - wyjaśnia Karakiewicz. - Informujemy pacjentów, żeby dowiadywali się o godzinie 18:00 czy mamy jeszcze możliwe dawki wolne szczepionek. Wiadomo, że nie wolno zmarnować nam żadnej dawki. Zdarza się, że ktoś został zdyskwalifikowany ze szczepienia ze względu na stan zdrowia albo nie zgłosił się na to szczepienie.Punkt Szczepień Powszechnych w Szczecinie działa w sali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Sowińskiego. Można zaszczepić się codziennie od godz. 8:00 do 20:00.