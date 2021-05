Kolejny punkt szczepień wystartował w regionie [ZDJĘCIA]

Kolejny punkt szczepień powszechnych w Zachodniopomorskiem rozpoczął pracę. Od rana zaszczepić można się w Stargardzkim Centrum Kultury.

Obsługuje go kadra szpitala powiatowego w Stargardzie. Na miejscu pracują dwa zespoły szczepienne - mówi Marek Synowiecki ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie.- Już widać, po pierwszych godzinach od otwarcia, że punkt szczepień cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kolejki są szczególnie na parkingach, ponieważ jest obszerny parking przed Stargardzkim Centrum Kultury, zapełniony do ostatniego miejsca. Widać, że - zaraz od pierwszych godzin po otwarciu - punkt cieszy się wielkim zainteresowaniem - informuje Synowiecki.Pierwotnie Stargard miał uruchomić dwa punkty szczepień powszechnych, jednak zdecydowano, że ten w Stargardzkim Centrum Kultury będzie najbardziej odpowiedni i wystarczający, by obsłużyć mieszkańców.Przypomnijmy, od środy działa także Punkt Szczepień Powszechnych w Szczecinie. Znajduje się w sali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego.