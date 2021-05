Skazani zbudowali kościół dedykowany Prymasowi Wyszyńskiemu [ZDJĘCIA]

Skazani z zakładu karnego budowali kościół w Chominie, który we wrześniu podczas konsekracji otrzyma za patrona bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

To będzie jeden z elementów archidiecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, która odbędzie się 12 września w Warszawie.Budowa świątyni, która znajduje się w powiecie kamieńskim, rozpoczęła się osiem lat temu. Pierwsza msza św. została odprawiona w 2015 roku. Przy budowie pomagali m.in. skazańcy z pobliskiego zakładu karnego.- Skazani z Buniewic wykonali w drewnie tryptyk, który przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa, Matkę Bożą, świętą Magdalenę i św. Jana Ewangelistę oraz Jana Pawła II i ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Skazani obdarzeni talentem artystycznym wyrzeźbili w drewnie 14 stacji Drogi Krzyżowej - mówi parafianka Jadwiga Lisowska.Świątynię budowali też okoliczni mieszkańcy, a także pielgrzymi rowerowi na Jasną Górę.Kościół należy do parafii Benice. - Nie byłoby tej świątyni bez darczyńców i ofiarodawców oraz ludzi dobrej woli z całego kraju i mieszkańców Chomina. Za to serdecznie dziękujemy - dodaje pani Jadwiga.Konsekracja odbędzie się 18 września.