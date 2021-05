Powszechny Punkt Szczepień na Prawobrzeżu? Prezydent Szczecina odpowiada

Powszechny Punkt Szczepień na prawobrzeżu miasta powstanie, gdy zwiększone zostaną dostawy preparatów - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

W środę otwarto taki punkt w centrum, znajduje się w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy Sowińskiego. Wcześniej samorząd deklarował, że na prawym brzegu też takie miejsce powstanie.- Zależy to tylko od tego, ile będzie szczepionek do dyspozycji - mówi Piotr Krzystek. - Liczymy na to, że te szczepionki będą trafiały do Szczecina. Jesteśmy w stanie również wesprzeć region, jeśli są takie potrzeby. Widać, że osoby spoza Szczecina również przyjeżdżają do naszego miasta.Prof. Beata Karakiewicz - dyrektor Szczecińskiego Centrum Zdrowia, która odpowiada za prowadzenie punktu dodaje, że z powodu ograniczonych dostaw punkty szczepień w regionie nie wykorzystują swojego potencjału. - Praktycznie większość punktów szczepień, którymi również zawiadujemy pracuje na około 50 procent mocy, więc gdybyśmy mieli szczepionki w tych wszystkich populacyjnych punktach, nie byłoby potrzeby do otwierania nowych miejsc, gdzie ludzie mogliby przyjść i się szczepić - mówi prof. Karakiewicz.Punkt szczepień przy ulicy Sowińskiego przygotowany jest do szczepienia tysiąca osób dziennie, na razie jednak preparaty będzie otrzymywało 400 osób.