ŻegnamyPandemie. PIG ma prosty cel

Do szczepień zachęca Północna Izba Gospodarcza. To w ramach akcji społecznej #ŻegnamyPandemie. Cel jest prosty - przekonać pracodawców i pracowników do zaszczepienia się przeciwko Covid-19.

Wszystko po to, by jak najszybciej można było odmrozić gospodarkę i wrócić do normalności - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej. - Dlatego inicjując tą kampanię chcemy, żeby gospodarcze autorytety regionu zaapelowały do przedsiębiorców o promocję szczepień wśród pracowników, a do pracowników o to, by słuchać lekarzy i mądrych ludzi, a nie teorii spiskowych mnożących się w internecie.



Izba będzie w swoich mediach społecznościowych publikować filmy, w których przedsiębiorcy z regionu będą zachęcać do szczepień.