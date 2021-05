Odświeżą kolejne świnoujskie przedszkole

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie termomodernizacja przedszkola miejskiego nr 9 na świnoujskim Warszowie. Budynek, przy ulicy Sosnowej, zmodernizuje szczecińska spółka BAUEFFECT.

Firma wykona ocieplenie placówki, nową elewację, wymieni drzwi oraz przebuduje instalację centralnego ogrzewania. Jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisana umowa.



Inwestycja potrwa do końca października tego roku. Koszt to milion sześćset tysięcy złotych.

To jednak nie koniec prac. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymianę ogrodzenia i modernizację placu zabaw.